LOS ANGELES - Black Entertainment Television (BET) Awards ke-20 telah digelar pada 28 Juni 2020 waktu setempat di LA Live, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ajang penghargaan untuk kelompok Afro-Amerika di bidang seni dan olahraga ini digelar secara virtual untuk pertama kalinya dan disiarkan langsung melalui CBS.

BET Awards tidak hanya merayakan hari jadinya yang ke-20, tetapi juga meningkatkan fokus pada komunitas dan budaya orang kulit hitam dengan tema "Our Culture Can't Be Canceled". Seperti diketahui isu rasisme terhadap orang keturunan Afro-Amerika di Amerika Serikat kembali disuarakan setelah kematian George Floyd beberapa waktu lalu.

Chris Brown, Michael B. Jordan, hingga DJ Khaled menjadi nama-nama yang berhasil menjadi pemenang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemenang BET Awards, berikut daftar lengkap seperti dikutip dari laman People, Senin (29/6/2020).

1. Album of The Year: Please Excuse Me For Being Antisocial," Roddy Ricch

2. Best Female R&B/Pop Artist: Lizzo

3. Best Male R&B/Pop Artist: Chris Brown

4. Best Group: Migos

5. Best Collaboration: Chris Brown Ft. Drake, "No Guidance"

6. Best Male Hip Hop Artist: DaBaby

7. Best Female Hip Hop Artist: Megan Thee Stallion

8. Video of the Year: DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend, "Higher"

9. Video Director of the Year: Teyana "Spike Tee" Taylor

10. Best New Artist: Roddy Ricch

11. Dr. Bobby Jones Best Gospel/Inspirational: Kirk Franklin, "Just for Me"

12. Best Movie: "Queen & Slim" 13. Best Actress: Issa Rae 14. Best Actor: Michael B. Jordan 15. Young Stars Award: Marsai Martin 16. Sportswoman of the Year: Simone Biles 17. Sportsman of the Year: LeBron James 18. BET HER Award: Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, "Brown Skin Girl" 19. Viewer's Choice Award: Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, "Hot Girl Summer" 20. Best International Act: Burna Boy (Nigeria) 21. Best New International Act ( Viewer's Choice): SHA SHA (Zimbabwe)

