SEOUL - BLACKPINK mencatatkan rekor baru dalam karier mereka, lewat single How You Like That. Lagu yang dirilis pada 26 Juni 2020 itu, menurut Allkpop, laris manis di pasar China.

QQ Music mencatat, How You Like That telah terjual lebih dari 1 juta kopi di China. Atas capaian itu, lagu tersebut meraih tiga sertifikat platinum. Dan capaian itu sekaligus membuat single itu menjadi lagu Korea dengan penjualan tercepat.

Tak hanya itu, How You Like That yang ditayangkan premiere di YouTube itu juga membukukan rekor baru. Dengan 1,65 juta penonton, musik video lagu itu tercatat sebagai video K-Pop dengan penonton tertinggi saat premiere.

Capaian sebelumnya dibukukan oleh BTS yang menarik 1,54 juta penonton saat merilis video musik ON pada awal 2020. Saat ini, video musik itu sudah ditonton lebih dari 126 juta kali di YouTube.*

(SIS)