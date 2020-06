SEOUL - Di tengah kabar kesuksesan besar lagu terbaru How You Like That, ada kabar sedikit kurang menyenangkan. BLACKPINK dan YG Entertainment selaku agensi banjir kritikan dari fans India.

Seperti dilaporkan Koreaboo, Minggu (28/6/2020), YG Entertainment mendapat kecaman keras dari penggemar BLACKPINK, BLINK India. Penyebabnya, YG dianggap tidak menghargai dan menghormati budaya India karena menggunakan patung Dewa Ganesha sebagai properti di MV How You Like That.

Sesaat setelah MV How You Like That dirilis pada 26 Juni 2020, Blink India langsung menyadari keberadaan patung Dewa Ganesha. Patung Sang Dewa muncul di salah satu adegan solo rap Lisa, di lantai samping kursi mahkota yang diduduki idol berdarah Thailand itu.

Baca Juga:

- Puncaki iTunes 60 Negara, BLACKPINK Cetak Rekor Baru Lewat How You Like That

- Jelang Persalinan, Perasaan Vanessa Angel Tak Karuan

Hal ini langsung dikritik keras karena dinilai sebagai tindakan tidak sopan terhadap Dewa Ganesha. Dalam agama Hindu, Ganesha diketahui sebagai salah satu dewa terpenting yang disembah. Ia dihormati sebagai penghilang rintangan, melambangkan kebijaksanaan, dan merupakan dewa pelindung seni dan sains.

Orang Hindu percaya bahwa patung dewa harus selalu diletakkan di tempat yang tinggi dan tidak pernah di bawah, seperti di lantai.

Tidak hanya soal peletakkan patung Dewa Ganesha, hal yang disoroti lainnya ialah karena dalam adegan tersebut Lisa terlihat mengenakan sepatu. Hal ini dipandang sebagai penghinaan, karena sepatu sangat dilarang berasa di dekat patung dan kuil.

Situasi ini akhirnya membuat Blink India memviralkan tagar #Ganesha dan #YGapologise, meminta respon YG Entertainment untuk mengoreksi adegan di video klip tersebut. Para penggemar juga menegaskan, mereka tidak menyalahkan Lisa atas kejadian ini, tetapi hanya menginginkan tanggapan dan permintaan maaf dari YG. "Kami tahu soal masalah MV How You Like That. Kami percaya bahwa sangat tidak pantas menggunakan Dewa Ganesha dan kami akan mencoba menghubungi YG Entertainment terkait hal ini," komentar @BLACKPINKIndia.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya