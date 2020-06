SEOUL - Kim Soo Hyun mendapat kejutan manis dari tiga selebriti papan atas Korea sekaligus. Ia mendapat kiriman tru makanan di lokasi syuting drama terbarunya dan Seo Ye Ji, I'm Psycho But It's Okay.

Kim Soo Hyun mengunggah foto-foto truk makanan yang dikirimkan untuknya di Instagram. Terungkaplah bahwa salah satu aktor Korea dengan bayaran termahal satu ini dikirimi truk makanan dan minuman oleh tiga orang sahabat karibnya, yakni Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo.

Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo mengirimkan truk makanan ke lokasi syuting untuk mendukung Kim Soo Hyun. Mereka berahrap sang aktor selalu semangat meski sibuk menjalani syuting drama yang tayang setiap Sabtu dan Minggu tersebut.

“IU kamu juga bersinar, rekan sesama tentaraku Lee Hyun Woo, dan Park Seo Joon si Park Sae Roi yang keren. I'm psycho, but it's okay,” tulis Kim Soo Hyun seperti dilansir Allkpop, Jumat (26/6/2020).

Kejutan manis ini diketahui sengaja dipersiapkan Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo sebagai hadiah balasan untuk Kim Soo Hyun. Pasalnya, aktor kelahiran 1987 itu sebelumnya mengirimi truk minuman kopi ke lokasi syuting film Dream,yang dibintangi Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo.

