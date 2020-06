SEOUL - Park Seo Joon, IU, dan Lee Hyun Woo memberikan dukungan mereka untuk drama baru Kim Soo Hyun. Ketiga aktor Dream itu diketahui mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting Soo Hyun, It's Okay to Not Be Okay.

Bersama coffee truck itu, mereka tak hanya menyemangati Kim Soo Hyun, namun juga seluruh kru It's Okay Not to Be Okay. "Kepada semua aktor dan kru, selamat menikmati dan tetaplah semangat," kata ketiganya dalam banner yang terpampang di dekat coffee truck tersebut.

Kejutan untuk Kim Soo Hyun itu tampaknya menjadi 'ucapan terima kasih' dari ketiga aktor tersebut. Pada 27 Mei silam, aktor My Love from the Stars itu juga diketahui mengirimkan coffee truck ke lokasi syuting ketiga sahabatnya itu.

Kim Soo Hyun bersahabat dengan IU saat mereka sama-sama membintangi serial Dream High pada 2011. Sekitar 4 tahun kemudian, mereka kembali dipertemukan dalam satu proyek akting, The Producers.

Tak sampai di situ, Kim Soo Hyun terus mendukung IU dengan tampil sebagai cameo dalam drama IU, Hotel del Luna. Sementara persahabatannya dengan Lee Hyun Woo dimulai ketika mereka sama-sama membintangi film Secretly, Greatly.*

(SIS)