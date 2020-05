SEOUL - Aktor The King: Eternal Monarch, Woo Do Hwan dikabarkan tengah mempersiapkan diri menjalani tugas wajib militer. Sebagai langkah awal, dia diketahui mengikuti uji fisik yang digelar Administrasi Tenaga Kerja Militer, pada 29 Mei 2020.

Terkait pemberitaan tersebut, KeyEast Entertainment mengaku belum bisa memberikan jawaban pasti. "Kami masih perlu mengonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada Woo Do Hwan," ungkap agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (29/5/2020).

Karena Woo Do Hwan kelahiran 1992, maka besar kemungkinan dia baru akan menjalani wajib militer pada tahun depan. Dengan begitu, perannya dalam The King: Eternal Monarch akan menjadi proyek terakhirnya di layar kaca.

Woo Do Hwan memulai debutnya sebagai aktor lewat sebuah lakon minor dalam Sweet Stranger and Me, pada 2016. Dari layar kaca, dia hijrah ke layar lebar dengan membintangi Master dan Operation Chromite.

Namun, kemampuan akting aktor 28 tahun itu baru dilirik publik saat membintangi drama Mad Dog bersama Yoo Ji Tae. Dari sana, dia kemudian membintangi proyek lainnya seperti Save Me dan Tempted.*

