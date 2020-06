JAKARTA - Wika Salim sedikit membocorkan identitas sang kekasih. Wika menjelaskan kekasihnya bukan dari kalangan artis atau yang bekerja di industri hiburan

"Bukan dari entertainment, dia orang biasa," ungkap Wika Salim di kawasan Tendean, Jakarta.

Baca Juga:

Wika Salim Diam-Diam Sudah Punya Gandengan Baru

3 Gaya Wika Salim Naik Sepeda Kesayangan Keliling Bandung, Santuy Banget





Wika melanjutkan hubungan asmara dengan sang kekasih berjalan baik. Wika pun mengakui sedang masa-masa indah menjalin kasih.

"Sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja ya, so far so good," kata dia.

Diakui Wika dirinya mulai mencari pasangan ketika sudah bosan sendiri. Ada rasa sepi ketika menjalani aktivitas tanpa sosok kekasih yang kerap memberikan semangat atau motivasi.

"Masak sendiri mulu, truk saja gandengan. Ada lah, masa mau sendiri mulu. Sepi kan, enggak enak," tutup Wika Salim.

(aln)