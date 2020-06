JAKARTA - Wika Salim diam-diam sudah memiliki gandengan baru. Wika mengaku mulai kesepian menjalani hari tanpa keberadaan pasangan.

"Masak sendiri mulu, truk saja gandengan. Ada lah, masa mau sendiri mulu. Sepi kan, enggak enak," ungkap Wika Salim di kawasan Tendean, Jakarta belum lama ini.

Tidak dijelaskan Wika sejak kapan dirinya mulai menjalin hubungan dengan kekasih baru. Wanita 28 tahun hanya menerangkan bahwa kehidupan asmaranya berjalan baik.

"Sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja ya, so far so good," kata dia.

Wika juga tidak membeberkan identitas pria yang kini menjadi kekasihnya. Yang pasti, sosok pendamping Wika bukan pekerja seni.

"Bukan dari entertainment, dia orang biasa," pungkas sang pedangdut.

