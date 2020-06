DI TENGAH-tengah masa-masa menanti kelahiran anak pertamanya, pasangan selebriti Hollywood, Katy Perry dan Orlando Bloom masih sempat flirting.

Yup, flirting alias goda menggoda ini baru dilakukan Katy kepada sang suami, Orlando Bloom. Bak fangirl, Katy disebutkan tengah tersipu-sipu tergoda atas keseksian suaminya sendiri.

Mengutip Starbiz, Selasa (23/6/2020) ungkapan ekspresi tergila-gila pelantun hits Hot and Cold tersebut terungkap melalui keterangan video yang ia tulis di akun laman Instagram resmi pribadinya.

Mengunggah video singkat, trailer film terbaru Orlando Bloom, Retaliation, terlihat Katy menuliskan tagar #getaroom #okfinewewill karena melihat aksi pamer tubuh atletis nan bertato yang dilakukan Orlando.

Tapi sebagai istri yang suportif, tak hanya sekedar flirting, tentunya Katy tak lupa memuji aksi sang suami sebagai seorang aktor profesional dalam film tersebut. Calon ibu ini mengatakan, betapa dan sang calon buah hati begitu bangga melihat bakat akting Orlando Bloom.

“Babycat and I love daddy @Orlandobloom for his heart but of course always very proud of him and his incredibly talented contributions, many rolling out this summer,” tambah Katy.

Film terbaru Orlando, Retaliation sendiri diketahui lebih lanjut akan dirilis melalui platform digital. Mengingat bioskop-bioskop di Inggris masih ditutup karena pandemi Covid-19.