SEOUL - BLACKPINK siap menyapa BLINK di seluruh dunia, dengan single pra-rilis, How You Like That. Single comeback BLACKPINK ini siap diluncurkan pada 26 Juni 2020.

Hari ini, Senin (22/6/2020), YG kembali memanjakan BLINK dengan merilis credit poster BLACKPINK untuk single How You Like That. Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa terlihat swag dan fierce dengan konsep gaya penampilan masing-masing.

Baca Juga:

- Spesial, BLACKPINK Bawakan Lagu Comeback di Acara Jimmy Fallon

- Khawatir Covid-19, Calon Menantu Hetty Koes Endang Rapid Test Seminggu Sekali

Dalam credit poster, mengutip Soompi, tertera informasi bahwa single pra-rilis How You Like That dibuat oleh TEDDY, R.Tee, dan 24. Sementara liriknya ditulis oleh TEDDY dan Danny Chung, aransemen musiknya dibuat oleh R.Tee dan 24.

Sebelumnya, YG Entertainment sudah merilis teaser video konsep yang menampilkan Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa secara lengkap. Foto teaser keempat member juga telah dirilis oleh agensi buatn Yang Hyun Suk tersebut.

Sementara itu, untuk diketahui BLACKPINK akan tampil untuk pertama kalinya membawakan lagu How You Like That, bukan di acara musik Korea, melainkan lewat penampilan spesial di acara talkshow terkenal, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

(LID)