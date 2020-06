SEOUL - Harapan BLINK di Korea untuk bisa melihat langsung penampilan perdana BLACKPINK saat comeback pupus sudah. Lagu How You Like That akan dibawakan di luar Korea Selatan untuk pertama kalinya.

Dilansir dari Soompi, Jumat (19/6/2020) BLACKPINK pertama kalinya membawakan lagu How You Like That di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pekan depan.

Jimmy Fallon sendiri langsung mengumumkan tampilnya BLACKPINK di acaranya pada 18 Juni 2020. Tampilnya BLACKPINK di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adalah yang pertama.

Namun demikian, ini bukanlah yang pertama untuk BLACKPINK hadir di acara talkshow luar negeri. Sebelumnya Jennie, Rose, Lisa dan Jisoo pernah tampil di The Late Late Show with James Corden, The Late Show with Stephen Colbert, dan Good Morning America.

Untuk diketahui, BLACKPINK akan memulai rangkaian comeback akbarnya dengan merilis How You Like That pada 26 Juni 2020.

