SEOUL - Single utama dari LP Map of the Soul: 7, berjudul ON dari BTS versi Kinetic Manifesto Film: Come Prima yang dirilis 21 Februari lalu kini menembus 200 juta penonton. Boyband beranggota tujuh orang itu menegaskan kembali dominasi mereka dalam dunia musik.

Dilansir Soompi, video klip ON sendiri memiliki dua versi. Pertama versi Kinetic Manifesto Film: Come Prima yang didominasi pada koreografi dan didukung oleh 30 penari dan serta 12 anggota marching band untuk memberikan kesan memukau dan pertunjukan bakat menari dari masing-masing member. Sedangkan versi kedua mereka ON Official Music Video yang dirilis seminggu setelahnya menekankan pada sinematografi yang berfungsi sebagai representasi simbolis masing-masing anggota dan pesan kepada para penggemar.

Baca Juga:

Rilis Stay Gold, BTS Kuasai Chart iTunes di 82 Negara

Data BTS Kalahkan Michael Jackson di Chart Oricon





Pada 21 Juni sekitar pukul 5.16 pagi waktu setempat, video klip ON versi Kinetic Manifesto Film: Come Prima melampaui 200 juta tontonan di YouTube, menjadikannya video musik ke 15 BTS yang melampaui 200 juta penonton setelah sebelumnya, Dope, Fire, Blood Sweat & Tears, DNA, Not Today, Save Me, MIC Drop (Steve Aoki Remix), Boy in Luv, Fake Love, Spring Day, IDOL, Boy With Luv, War of Hormone, dan I Need U.

BTS dan label mereka Big Hit Entertainment butuh waktu kurang dari empat bulan untuk mencapai kembali tonggak sejarah dengan lebih dari 200 juta penonton hal ini tidak terlepas dari kerja keras ARMY, sapaan penggemar BTS.

(aln)