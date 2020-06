SEOUL - Setelah video teaser Jennie dan Rose, YG Entertainment merilis video teaser Lisa dan Jisoo jelang comeback, pada Jumat (19/6/2020).

Dalam video berdurasi 11 detik, Lisa tampak mengenakan pakaian serba hitam. Tidak hanya itu kalung blink-blink berwana silver semakin menambah kece penampilan Lisa. Ia juga tampil berbeda dengan rambut hitam pendeknya.

Disisi lain, Jisoo juga hadir dengan tampilan serba hitam. Rambut panjangnya berwarna cokelat terurai dengan bandana simpel menghiasai kepalanya.

Baca Juga: Mesra, Seulgi RED VELVET Dukung Jisoo BLACKPINK Comeback

I still cant get over this. She’s incredibly amazing and stunning Look at her #HowYouLikeThatLisa @ygofficialblink pic.twitter.com/aPjriEQNLN β€” π‘΄π’‚π’šπŸ¦‹ (@_maylalice) June 19, 2020