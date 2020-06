LOS ANGELES - Tidak semua orang yang mengalami depresi bisa dengan gamblang mengungkapkan bahwa dirinya mengalami depresi.

Tapi tidak dengan lima sosok selebriti Hollywood berikut ini. Dengan gamblang, mereka membuka kepada publik bahwa mereka mengalami depresi.

Mengutip Elle, Kamis (18/6/2020) yuk simak paparan singkat lima selebriti Hollywood yang blak-blakan mengaku mengalami depresi.

1. Adele

Diwawancara Vanity Vair, pelantun hits Someone Like You ini membebekan bahwa dirinya mengalami depresi akut pasca melahirkan (postpartum depression) setelah melahirkan sang putra. Setelah awalnya tutup mulut, namun akhirnya Adele memilih untuk membukanya pada publik.

2. Beyoncé

2006 silam, Beyonce mengungkapkan bahwa dirinya mengalami depresi setelah Destiny Child bubar. Saat itu karena depresi, istri Jay Z ini tidak makan dan hanya mengurung diri di kamar. Dikarenakan depresi, Beyonce mengaku dirinya harus rehat selama satu tahun dari dunia keartisan, untuk fokus pada diriny sendiri.

3. Miley Cyrus

Dalam sesi wawancara dengan Elle, pelantun hits Wrecking Ball satu ini blak-blakan dirinya pernah menderita depresi parah. Mengunci diri di kamar, sampai-sampai sang ayah harus mendobrak pintu kamarnya. Salah satu faktor pemicu depresi Miley, kala itu ia merasa punya kulit yang buruk dan merasa di-bully karena hal itu.

4. Chrissy Teigen Chrissy dengan gamblang mengungkapkan perihal depresi yang ia alami melalui surat terbuka. Sama seperti Adele, presenter dan penulis buku masak ini didiagnosa mengalami depresi pasca melahirkan postpartum depression. Saking akutnya depresi yang dialami, bukan cuma kehilangan nafsu makan, Chrissy menjelaskan setiap harinya untuk bisa bangun dari tempat tidur saja ia merasa tubuhnya sakit. 5. Lady Gaga Mengalami depresi, ketika karirnya menanjak justru Lady Gaga merasa hampa. Gaga berujar, ia tidak ingat apapun dan merasa trauma. Secara terbuka pada publik, Gaga terang-terangan mengaku bahwa dirinya mengalami depresi dan gangguan kecemasan.