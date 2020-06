SEOUL - Misteri seputar single pra-rilis BLACKPINK, How You Like That perlahan terungkap. Jelang comeback yang semakin dekat, YG Entertainment kembali menggoda BLINK dengan merilis video teaser pertama, pada Kamis (18/6/2020).

Dalam video berdurasi 14 detik tersebut, Jennie dan Rose masing-masing tampil karismatik dengan kostum bernuansa putih. Video teaser milik Jennie diawali dengan suara alarm.

Mantan kekasih Kai EXO tersebut kemudian berpose fierce ke arah kamera dengan rambut pirang dan atas crop top berpotongan sabrina. Video itu berakhir dengan suara highlight audio lagu How You Like That.

Sedangkan Rose, menampilkan karismanya dengan menatap tajam ke arah kamera. Seperti Jennie, dia juga mengakhiri video pendek itu dengan sebait lirik berbunyi How You Like That.

Mengutip Starbiz, video teaser tersebut tidak hanya menyampaikan konsep visual BLACKPINK dengan lebih jelas. Keberadaan video itu juga memperdengarkan highlight lagu terbaru mereka yang cukup powerful. Lagu How You Like That dijadwalkan rilis pada 26 Juni 2020. BLACKPINK akan merilis lagu kedua mereka sebulan kemudian, dilanjutkan album studio pertama mereka, pada September mendatang.