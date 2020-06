JAKARTA - BLACKPINK telah merilis poster resmi masing-masing member jelang comeback single terbaru How You Like That pada hari ini, (16/6/2020).

Keempat member tampak berbeda dengan warna rambut barunya. Para penggemar pun langsung membanjiri lini masa Twitter dengan tagar #HowYouLikeThat. Sudah ada sekita 700.000 tweet menggunakan tagar tersebut. Banyak dari mereka yang memuji penampilan baru para member.

"Visual per membernya itu loh yang bener-bener bikin ambyar," kata seorang warganet.

"Jujur masih penasaran ini warna rambut nya Jennie sebenarnya warna apa. I see blonde hair and little bit black (aku melihat rambut blonde dan sedikit hitam). Apakah rambut nya di ombre gaisss??? But however she is always stunning (tapi apapun itu, dia selalu menakjubkan," imbuh yang lain.

Dikutip dari laman Allkpop, lagu utama pre-release single How You Like That kabarnya akan dirilis pada 26 Juni 2020 pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB. Kemudian, Jennie cs akan melakukan promosi dengan single kedua yang akan dirilis pada Juli 2020. Setelah itu baru dilanjutkan peluncuran full album pada September 2020.

