SEOUL - Proyek duet BLACKPINK dan Lady Gaga masih bertahan di Hot 100 Billboard. Meski melorot pada minggu keduanya ini, namun Sour Candy berhasil menempati peringkat 82.

Mengutip Soompi, lagu Sour Candy memulai debutnya di peringkat 33 Hot 100 Billboard, pada 8 Juni 2020. Capaian tersebut merupakan pengalaman pertama BLACKPINK menempati top 40 dalam chart tersebut.

Sebelumnya, BLACKPINK menempati peringkat 41 Hot 100 Billboard lewat lagu Kill This Love. Sementara lagu DDU-DU DDU-DU berada di posisi 55 dan Kiss and Make Up, single kolaborasinya dengan Dua Lipa berada di peringkat 93.

Saat ini, Jennie cs tengah mempersiapkan perilisan single terbaru mereka, How You Like It yang dijadwalkan pada 26 Juni 2020. Selanjutnya, pada September mendatang BLACKPINK bersiap meluncurkan album studio perdana mereka.*

(SIS)