SEOUL - BLACKPINK bersiap comeback akhir Juni 2020. Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose siap menyapa BLINK dengan merilis pre-single How You Like That pada 26 Juni 2020.

YG Entertainment sendiri sudah merilis empat poster individu dari masing-masing personel. Ialah Jisoo, yang kali ini berhasil menarik perhatian BLINK.

Di poster individu milik Jisoo, dikatakan tidak terbantahkan memang Jisoo terlihat sangat cantik meski riasan make-up dan tatanan rambutnya jauh lebih simpel dan minimalis dibandingkan visual Jennie, Lisa, dan Rose yang lebih bold.

Mengutip Koreaboo, Selasa (16/6/2020) BLINK juga sukses membuat tagar Jisoo menjadi trending seluruh dunia di linimasa media sosial.

Tidak hanya berhasil bikin kagum BLINK dengan pesona tampilan visualnya, BLINK juga dibikin bahagia oleh Jisoo yang secara sigap mengubah foto profile akun laman Instagram resmi pribadinya dengan potret dirinya seperti yang tertera di poster.

