SEOUL - Kim Soo Hyun menandai comeback-nya ke layar kaca lewat drama It's Okay To Not Be Okay. Di drama komedi romantis tvN itu, Kim Soo Hyun beradu akting dengan Seo Ye Ji.

Pertama kali dipasangkan, Kim Soo Hyun mengaku nyaman dengan Seo Ye Ji. Aktor kelahiran 1988 itu mengungkap mendapat banyak kekuatan dan energi dari Seo Ye Ji.

"Kami merasa nyaman dengan satu sama lain dalam keadaan normal. Tapi begitu dia mulai akting di depan kamera, rasanya seperti Go Moon Young (karakter Seo Ye Ji) tiba-tiba muncul," kata Kim Soo Hyun seperti dilansir Soompi, Kamis (11/6/2020).

"Aku langsung merinding. Walau begitu, aku mendapatkan energi darinya dengan cara itu dan termotivasi karenanya," lanjut sang aktor.

Pernyataan senada keluar dari mulut Seo Ye Ji. Bintang Lawless Lawyer itu mengaku kini tahu mengapa Kim Soo Hyun begitu diagung-agungkan di industri akting.

"Seperti katanya, kami nyaman bersama. Tapi begitu dia mulai akting, dia sangat fokus. Hal itu membuatku berpikir, 'Itulah mengapa dia disebut The Kim Soo Hyun.' Dia sangat membantuku," tutur Seo Ye Ji.

It's Okay to Not Be Okay dijadwalkan tayang perdana pada 20 Juni 2020. Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae, sementara Seo Ye Ji menjadi Go Moon Young.

It's Okay to Not Be Okay adalah drama romantis yang memperlihat kisah cinta layaknya di buku fantasi. Penonton akan diajak menyelami perubahan 2 orang yang saling menyembuhkan dan mengenalkan satu sama lain pada cinta.

