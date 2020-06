SEOUL - Kim Soo Hyun resmi kembali ke layar kaca lewat proyek drama pertamanya dalam 3 tahun, It’s Okay to Not Be Okay. Drama komedi romantis ini menjadi proyek comeback Kim Soo Hyun setelah vakum karena menjalani wajib militer (wamil).

Kembali berakting setelah lama rehat diakui Kim Soo Hyun cukup membuatnya tegang. Dengan nada bercanda, Kim Soo Hyun bahkan mengaku gugup memegang mikrofon.

"Masih ada banyak kekurangan dalam diriku saat berakting. Aku juga jadi lebih gugup," kata Kim Soo Hyun saat konferensi pers It’s Okay to Not Be Okay, seperti dilansir Soompi, Kamis (11/6/2020).

"Ini adalah pertama kalinya aku kembali berakting setelah waktu yang lama. AKu bahkan merasa gugup memegang mic," lanjutnya.

Di It's Okay to Not Be Okay, Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae. Ia adalah tulang punggung keluarga yang harus merawat kakaknya, Moon Sang Tae, seorang penderita gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder.

It's Okay to Not Be Okay dijadwalkan tayang perdana pada 20 Juni 2020. Selain Kim Soo Hyun, drama ini juga dibintangi Seo Ye Ji.

It's Okay to Not Be Okay drama romantis yang memperlihat kisah cinta layaknya di buku fantasi. Penonton akan diajak menyelami perubahan 2 orang yang saling menyembuhkan dan mengenalkan satu sama lain pada cinta.

