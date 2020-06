JAKARTA - Jelita Callebaut merupakan putri dari Doris Callebaut yang merupakan pemeran Inem Pelayan Sexy. Lama tak terdengar kabarnya, tiba-tiba Jelita membuat heboh netizen.

Lewat unggahannya di media sosial instagram, Jelita mengunggah foto dengan mengunakan hijab.

Tercatat sejak April 2020, Jelita kerap memposting pose menggunakan hijab. Ia juga menghapus beberapa fotonya yang tidak menggunakan hijab.

"Que sera-sera.. whatever will be will be.. kun faya kun ~ #newnormal is it?" tulisnya.

Netizen yang melihat unggahan Jelita turut memberikan komentar.

"New 'jelita'," komen akun @erwincortez17.

Tak sedikit pula yang berdoa agar Jelita tetap istiqomah mengenakan hijab.

"Semoga istiqomah," sahut @ramasukma20.

"Hijrah mba?" tanya netter.

"Berat sekali commentnya," jawab Jelita.

