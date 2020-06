SEOUL - Song Joong Ki tengah ramai menghiasi pemberitaan media. Pasalnya, ramai rumor beredar kabar bahwa mantan suami Song Hye Kyo ini telah menjalin hubungan asmara baru.

Rumor yang beredar di kalangan industri dunia hukum menyebutkan bahwa Song Joong Ki sudah memiliki pacar baru. Rumornya, pacar aktor yang kembali melejit karena drama hits Descendants of the Sun ini berprofesi sebagai pengacara di suatu biro hukum.

Namun tidak butuh waktu lama, rumor tersebut langsung dibantah oleh agensi Song Joong Ki, History D&C. Kepada media outlet Korea, OSEN, History D&C menyatakan bahwa rumor Song Joong Ki telah punya pacar baru ini tidak benar adanya.

“Rumor Song Joong Ki telah punya pacar baru tidak benar. Banyak sekali rumor simpang-siur tak mendasar yang beredar di ranah industri hukum,” bunyi pernyataan resmi History D&C, seperti dikutip Soompi, Kamis (11/6/2020).

Agensi juga menyatakan sudah mengecek langsung kabar tersebut kepada Song Joong Ki. Hasilnya, rumor aktor film Battleship Island itu memang hanya kabar burung saja.

“Setelah kami cek, rumor Song Joong Ki telah berpacaran itu tidak benar,” tambah History D&C.

Song Joong Ki sendiri belum lama ini dikabarkan sedang sangat sibuk. Karena kesibukannya, Song Joong Ki sampai harus mundur dari proyek film Season of You and Me.

