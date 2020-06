SEOUL - Song Joong Ki dirumorkan berkencan dengan pengacara usai bercerai dengan Song Hye Kyo pada 22 Juli 2019. Rumor tersebur santer tersebar di kalangan firma hukum.

Dikutip dari laman Soompi, Kamis (11/6/2020), gosip tersebut menyebar melalui pesan singkat di antara orang-orang lembaga hukum. Dalam pesan itu disebutkan seorang pengacara berkencan dengan aktor Desendant of The Sun tersebut. Masih belum diketahui siapa sosok pengacara tersebut.

Baca Juga:

- Jadwal Syuting Bentrok, Song Joong Ki Mundur dari Season of You and Me

- Berita Duka, Ibunda Maya Rumantir Meninggal Dunia

Kabar kencan Song Joong Ki beredar tak lama setelah ia memutuskan mundur dari proyek film Season of You and Me. Song Joong Ki mundur karena alasan jadwal produksi yang bentrok dengan proyeknya yang lain.

“Kondisi ini tak bisa dihindari. Kami bahkan harus menyesuaikan kembali jadwal kerja Song Joong Ki untuk semester II 2020,” ujar perwakilan History D&C pada awal bulan ini.

Sepeninggalan Song Joong Ki, tim produksi Season of You and Me dikabarkan mendekati aktor Kim Dong Hee. Dia ditawari untuk menghidupkan peran legenda musik Korea, Yoo Jae Ha.

Sementara itu, Song Joong Ki akan ambil bagian dalam film sci-fic bertajuk Space Sweepers yang dijadwalkan rilis akhir musim panas ini.

(LID)