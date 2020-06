SEOUL - Sukses meraih cinta publik lewat karakter Chae Song Hwa di drama Hospital Playlist, Jeon Mi Do kini semakin tenar. Popularitas makin melejit, banyak tawaran iklan datang pada Jeon Mi Do.

Baru-baru ini, Jeon Mi Do dikabarkan baru saja didapuk untuk menjadi model terbaru Gierre Korea, brand yang terkenal dengan produk oven. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agensi Jeon Mi Do.

“Jeon Mi Do didapuk untuk menjadi model dari produk oven Gierre Korea, yang diurus oleh Ko Sang Sa Co., Ltd,” demikian bunyi keterangan dari agensi Jeon Mi Do, seperti dikutip dari Hellokpop, Rabu (10/6/2020).

Aktris kelahiran 1982 tersebut dikatakan terpilih sebagai model karena memiliki imej yang cocok dengan branding perusahaan.

“Kami kira Jeon Mi Do akan cocok untuk menyalurkan informasi perihal produk-produk Gierre dan membuat para konsumen percaya," ungkap Ko Sang Sa, perwakilan Gierre.

"Sebagai aktris, ia memiliki imej seseorang yang profesional dan nyaman yang ia tampilkan dalam drama terbarunya. Itu bisa membantu untuk meningkatkan kadar kepercayaan publik terhadap produk,” lanjutnya.

Tak hanya banjir tawaran sebagai model iklan berbagai produk, popularitas meroket juga membuat Jeon Mi Do banjir tawaran di banyak proyek.

Sebagai proyek terdekat, Jeon Mi Do akan kembali tampil di panggung musikal dengan membintangi pementasan Maybe Happy Ending dari 30 Juni hingga 13 September 2020 mendatang.

