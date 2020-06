SEOUL - Nama dua personel BLACKPINK, Lisa dan Jennie langganan menghuni posisi atas dalam daftar wanita tercantik di dunia. Namun, tahun ini mereka harus mengalahkan pada aktris Son Ye Jin.

Dikutip Zapzee, Selasa (9/6/2020), aktris cantik, Son Ye Jin yang berhasil meraih posisi nomor satu dalam daftar “100 Most Beautiful Women in the World 2020” yang diumumkan oleh Starmometer pada 6 Juni lalu.

Pemeran Yoon Seri dalam drama hits Crash Landing on You tersebut, berhasil meraih sebanyak 4.354.037 dari total 13.955.584 vote yang masuk dari netizen dalam poling yang digelar online dan lewat media sosial.

Berhasil menduduki peringkat satu sebagai wanita tercantik di dunia, wanita yang kerap digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Hyun Bin ini berhasil mengalahkan Lisa BLACKPINK yang menduduki peringkat dua, dengan raihan 3.852.340 vote, serta Tzuyu dari TWICE di posisi nomor tiga, yang mengantongi 1.232.298 votes.

Tidak hanya sukses mengalahkan Lisa dan Tzuyu, Son Ye Jin juga berhasil mengalahkan anggota BLACKPINK lainnya yakni Jisoo, Jennie dan Rose yang masing-masing meraih peringkat ke-5, ke-6 dan ke-8. Sementara aktris cantik Song Hye Kyo harus puas menduduki posisi tujuh.

