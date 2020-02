SEOUL - Romantisme yang ditunjukkan Hyun Bin dan Son Ye Jin berujung dengan kembali munculnya gosip asmara di antara mereka. Apalagi belum lama ini fans mengklaim melihat keduanya bergandengan tangan di salah satu video behind the scene Crash Landing on You.

Mengenai romantisme Hyun Bin dan Son Ye Jin di lokasi syuting, Kim Jung Hyun coba angkat suara. Pemeran Go Seung Jun di Crash Landing on You itu menilai apa yang dianggap penonton sebagai sikap romantis sebenarnya adalah bentuk profesionalisme Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Menurut Kim Jung Hyun, Hyun Bin dan Son Ye Jin sama sekali tak romantis di belakang layar. Kedekatan mereka masih dalam koridor rekan kerja yang sewajarnya.

"Ketika rehearsal, tidak ada vibe romantis seperti yang ditulis media dalam berita mereka. Tapi begitu kamera rolling, mereka akan melihat pada satu sama lain dengan penuh cinta," tutur Kim Jung Hyun seperti dilansir Soompi.

Melihat bagaimana Hyun Bin dan Son Ye Jin bisa begitu mendalami karakternya, Kim Jung Hyun pun belajar banyak dari dua seniornya itu.

"Ketika aku melihat (chemistry) itu, aku berpikir mereka sangat keren. Itu membuatku berpikir bahwa aku bekerja dengan aktor-aktor senior yang sangat luar biasa," kata Kim Jung Hyun.

"Mereka sangat keren sampai aku berpikir, 'Ini lah yang namanya profesional,'" pungkasnya.

