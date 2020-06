LOS ANGELES - Menyuarakan isu sosial perihal rasisme bisa diekspresikan melalui berbagai platform. Contoh salah satunya melalui karya seni, yakni lagu dan musik yang universal.

Mencoba melawan perlakuan rasisme yang sayangnya masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, para musisi pun membuat berbagai lagu yang sarat dengan pesan berisi ajakan menentang dan melawan rasisme.

Menghimpun berbagai sumber, Selasa (9/6/2020), berikut ulasan singkat lagu-lagu yang berisi pesan melawan perlakuan rasisme part 1:

1. A Change Is Gonna Come

Dirilis oleh Sam Cooke pada Desember 1964 silam, lagu ini sukses menjadi identik sebagai anthem dalam gerakan menyuarakan hak-hak sipil di Amerika.

2. This is America

Lagu anti-rasisme ini meraih Record of the Year dan Song of the Year di ajang Grammy Awards 2019. Lagu trot gospel yang ditulis dan diproduseri oleh aktor Donald Glover ini berisikan lirik tentang rasisme, streotype orang Afro-Amerika, hingga kekerasan menggunakan senjata api.

3. Sweeter Lagu ini baru saja dirilis oleh penyanyi dan penulis lagu peraih Grammy, Leon Bridges. Berkolaborasi dengan Terrace Martin, lagu Sweeter ditulis dari sudut pandang seorang pria Afro-Amerika di saat-saat terakhir hidupnya. 4. Black Rage Lagu dari penyanyi Lauryn Hill ini didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian dan sebagai bentuk dukungan kepada orang-orang yang berjuang melawan isu rasisme di Mississippi.