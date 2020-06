LOS ANGELES - Michael B. Jordan ikut turun ke jalan untuk kampanye Black Lives Matter. Dalam pidatonya saat demo, Jordan mendesak industri Hollywood untuk lebih terbuka pada warga Afro-Amerika.

"Jika kalian punya keyakinan rasis, jika kalian punya tulang rasis dalam tubuh kalian, jika kalian tidak bersamaku, jika kalian tidak mendukungku dan orang-orang sepertiku, kalian tidak perlu bersamaku," kata Jordan dalam pidatonya seperti diunggah oleh akun Instagram @BlackLove, 7 Juni 2020.

"Aku menggunakan kekuatanku untuk menuntut keberagaman. Tapi, sekarang adalah waktunya bagi studio dan agensi untuk melakukan hal yang sama," lanjutnya.

Foto dan video Jordan saat mengikuti demonstrasi ramai tersebar di media sosial. Jordan tampil kasual dengan hanya memakai kaos hitam polos dan sarung tangan.

Banyak artis-artis Hollywood yang ikut turun ke jalan, bergabung dalam demonstrasi menentang rasisme setelah kematian George Floyd pada Mei 2020. John Boyega adalah salah satunya.

Michael B Jordan is here talking about one of the important role that he played as Oscar Grant @michaelb4jordan #DefundThePolice #BlackLivesMatter pic.twitter.com/YD9HHh1cOS — maybe: defund the police (@ricci_sergienko) June 6, 2020