LONDON - John Boyega tak mau tinggal diam dalam protes menentang rasisme yang kini tengah terjadi. Dalam sebuah protes damai di London, Inggris pada 3 Juni 2020, bintang Star Wars tersebut langsung turun ke jalan.

Keikutsertaan Boyega dalam demo tersebut ramai terekam dalam foto dan video yang beredar di media sosial. Dalam jejak digital tersebut, Boyega tampak memakai baju serba hitam sembari membawa pengeras suara.

"Orang Afro-Amerika itu penting. Kami selalu penting. Kami selalu memiliki sebuah arti," kata Boyega seperti terlihat dalam video wartawan CBS News, Haley Ott yang diunggah di Twitter, Kamis (4/6/2020).

"Tak peduli apapun, kami selalu sukses. Dan sekarang lah waktunya. Aku tak akan menunggu lagi," lanjutnya.

Tak sampai di situ, Boyega juga sedikit menyinggung nasibnya sebagai aktor. Boyega merasa masa depannya akan terdampak karena keberaniannya ikut menentang rasisme.

“Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded regardless. And now is the time. I ain’t waiting,” @johnboyega just told #BlackLivesMatter protesters in London’s Hyde Park pic.twitter.com/P49cbwIp6P— Haley Ott (@haleyjoelleott) June 3, 2020