LOS ANGELES - Ben Affleck terlihat dalam kerumunan demonstran yang tengah melancarkan protesnya di Amerika Serikat. Aktor Batman itu turun ke jalan dalam demo di California bersama sang pacar, Ana de Armas pada Selasa, 2 Mei 2020 waktu setempat.

Mengutip People, Kamis (4/6/2020), keikutsertaan Affleck dan Armas dalam protes terekam dalam foto yang beredar di Twitter. Aktor 47 tahun itu terlihat memegang kertas protes bertuliskan Black Lives Matter, slogan anti-rasisme yang ramai didengungkan saat ini di Amerika dan seluruh dunia.

Baca Juga:

- Kenalkan Ana De Armas pada Anak, Ben Affleck Tunjukkan Keseriusan

- Derry 4 Sekawan Menyesal Kenalkan Syakir Daulay dengan Label Musik

"Demo untuk #GeorgeFloyd dan #Venice hari ini. Beruntung karena ada @BenAffleck yang menunjukkan kesadaran dan kepedulian pada peninggalan sejarah komunitas Afro-Amerika di #VeniceBeach yang sudah lama dilupakan dan dihalangi oleh polisi lokal, LAPD, dan tukang bully," demikian caption @savexvenice yang mengunggah foto Affleck dan Armas.

Selain untuk membela George Floyd, Affleck ikut demonstrasi untuk menyelematkan gereja bersejarah untuk kaum Afro-Amerika di Venice, California. Gereja bernama First Baptist Church of Venice itu didirikan pada 1910 dan sudah tak terpakai sejak 2015.

March for #GeorgeFloyd in #Venice today. Blessed to have @BenAffleck express awareness and concern for the local Historic Black Community in #VeniceBeach that has been long ignored and obstructed by local politicians, LAPD, and commerce bullies. #SaveVenice #DefendOakwood pic.twitter.com/Y1yLOn07GW— Save Venice (@savexvenice) June 2, 2020