Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Istri Minta Ben Affleck Pertahankan Pernikahan dengan Jennifer Lopez

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:30 WIB
Mantan Istri Minta Ben Affleck Pertahankan Pernikahan dengan Jennifer Lopez
Mantan istri minta Ben Affleck pertahankan pernikahan dengan Jennifer Lopez. (Foto: Wall Street Journal)
A
A
A

LOS ANGELES - Jennifer Garner meminta mantan suaminya, Ben Affleck, untuk mempertahankan pernikahannya dengan Jennifer Lopez. Minggu lalu, Affleck dan Lopez sempat ramai diisukan akan bercerai setelah pisah rumah.

“Garner sangat mendukung pernikahan Affleck dan Lopez. Sebagai mantan istri, dia hanya ingin Affleck bahagia,” ujar seorang sumber anonim seperti dikutip dari Us Weekly, Kamis (23/5/2024).

Namun seorang sumber kepada Page Six mengungkapkan, Ben Affleck akhirnya menyadari bahwa hubungannya dengan Jennifer Lopez tidak akan bisa diselamatkan. Aktor Batman itu yakin akan bercerai dengan aktris 54 tahun tersebut.

“Ben Affleck merasa, 2 tahun terakhir adalah mimpi buruk dalam hidupnya. Dia sadar dan memahami bahwa pernikahannya dengan Jennifer Lopez tidak mungkin berhasil,” ujar sumber tersebut.

Ben Affleck dan Jennifer Lopez diisukan akan bercerai. (Foto: On The Jlo)

Rumor perceraian diperkuat dengan fakta bahwa Affleck dan Lopez tinggal di rumah berbeda seminggu terakhir. TMZ melaporkan, aktor Argo tersebut pindah ke kawasan Brentwood, Los Angeles untuk sementara waktu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020117/jennifer-lopez-jual-rumah-bareng-ben-affleck-senilai-rp977-miliar-di-tengah-isu-perceraian-FUR2lI1NO3.jpg
Jennifer Lopez Jual Rumah Bareng Ben Affleck Senilai Rp977 Miliar di Tengah Isu Perceraian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/22/33/2652035/jlo-dan-ben-affleck-gelar-pernikahan-serba-putih-di-georgia-P42xHVqkZA.jpeg
JLo dan Ben Affleck Gelar Pernikahan Serba Putih di Georgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/18/33/2631285/ben-affleck-dan-jennifer-lopez-resmi-menikah-JdDApTaAb2.jpg
Ben Affleck dan Jennifer Lopez Resmi Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/09/206/2529532/tak-bahagia-ben-affleck-mundur-dari-proyek-batman-selanjutnya-YZAgWJtsOz.jpg
Tak Bahagia, Ben Affleck Mundur dari Proyek Batman Selanjutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/02/33/2495732/harmonis-ben-affleck-rayakan-halloween-bersama-jennifer-garner-dan-j-lo-AbmJHVijme.jpg
Harmonis, Ben Affleck Rayakan Halloween Bersama Jennifer Garner dan J-Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/11/33/2423439/ben-affleck-temani-ibu-jennifer-lopez-berjudi-di-las-vegas-Hm3qs6dHB7.jpg
Ben Affleck Temani Ibu Jennifer Lopez Berjudi di Las Vegas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement