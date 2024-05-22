Mantan Istri Minta Ben Affleck Pertahankan Pernikahan dengan Jennifer Lopez

LOS ANGELES - Jennifer Garner meminta mantan suaminya, Ben Affleck, untuk mempertahankan pernikahannya dengan Jennifer Lopez. Minggu lalu, Affleck dan Lopez sempat ramai diisukan akan bercerai setelah pisah rumah.

“Garner sangat mendukung pernikahan Affleck dan Lopez. Sebagai mantan istri, dia hanya ingin Affleck bahagia,” ujar seorang sumber anonim seperti dikutip dari Us Weekly, Kamis (23/5/2024).

Namun seorang sumber kepada Page Six mengungkapkan, Ben Affleck akhirnya menyadari bahwa hubungannya dengan Jennifer Lopez tidak akan bisa diselamatkan. Aktor Batman itu yakin akan bercerai dengan aktris 54 tahun tersebut.

“Ben Affleck merasa, 2 tahun terakhir adalah mimpi buruk dalam hidupnya. Dia sadar dan memahami bahwa pernikahannya dengan Jennifer Lopez tidak mungkin berhasil,” ujar sumber tersebut.

Rumor perceraian diperkuat dengan fakta bahwa Affleck dan Lopez tinggal di rumah berbeda seminggu terakhir. TMZ melaporkan, aktor Argo tersebut pindah ke kawasan Brentwood, Los Angeles untuk sementara waktu.