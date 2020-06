SEOUL - TWICE resmi comeback dengan merilis MV More & More dari mini album ke-9 mereka pada Senin, 1 Juni 2020. Sayangnya, MV tersebut menuai kontroversi.

Salah satu properti yang muncul di MV More & More dituduh hasil plagiat. JYP Entertainment meyatakan bahwa pihaknya sama sekali tak tahu tentang kemiripan properti di MV TWICE dengan barang seni lain yang memang sudah ada.

"Kami sudah menguntak perusahaan yang bertugas untuk menggarap (properti) MV dan meminta mereka bicara dengan kreator asli dari benda seni tersebut untuk menyelesaikan masalah," kata JYP Entertainment seperti dilansir Soompi, Rabu (3/6/2020).

"Sebagai agensi yang bertanggung jawab dalam perilisan karya seni artisnya, kami berjanji untuk memperkuat proses verifikasi sehingga hal seperti ini tak akan terjadi lagi," janji agensi bentukan Park Jin Young tersebut.

Setelah perilisan MV More & More, seniman Davis McCarty mengunggah foto karya seni berbentuk gapura yang dibuatnya pada 2018. Foto yang diunggah di Facebook itu lantas dibandingkan dengan salah satu properti di MV More & More.

David McCarty membandingkan tiap keping gapura warna-warni karyanya dengan yang ada di MV TWICE. Meskipun tak sama persis, namun garis karya seni Davis dan properti MV More & More memang terkesan sama.

(LID)