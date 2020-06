SEOUL - Pada 1 Juni 2020, TWICE mendominasi tiga chart musik real time utama di Korea Selatan, lewat mini album dan single terbaru mereka 'MORE & MORE'. Ketiga chart itu adalah Melon, Bugs, dan Soribada.

Menariknya, capaian itu diraih Momo cs hanya dalam waktu 2 jam setelah album dan single tersebut resmi dilepas di platform digital.

Mengutip Soompi pada Senin (1/6/2020), lagu More & More tersebut diciptakan oleh Uzoechi Emenike, Justin Tranter, Julia Michaels, dan Zara Larsson. Sementara liriknya ditulis oleh Park Jin Young dan BIBI.

Nayeon mengatakan, mini album terbaru TWICE tersebut berkisah tentang keinginan seseorang untuk mengenal lebih jauh orang yang dicintainya. Lewat 'MORE & MORE', Nayeon berharap penggemar bisa merasakan hal baru.

"Kami ingin setiap orang yang mendengarkan album ini merasakan sesuatu yang baru dari kami. Harapannya, penggemar bisa merasakan pertumbuhan musikalitas kami dalam setiap album baru yang kami rilis," ujar Nayeon.*

