JAKARTA - Hot Gosip yang pertama kali ini menghadirkan berita aktor Dwi Sasono yang terjerat narkoba. Ia ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada 26 Mei 2020.

Dari hasil penangkapannya, polisi mengamankan barang bukti berupa 16 gram narkotika jenis ganja. Atas perbuatannya, Dwi Sasono dikenakan Pasal 114 subsider 111 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara.

Atas kasus tersebut, banyak teman artis yang memberikan dukungan moril kepada Dwi Sasono. Salah satunya adalah Lukman Sardi melalui unggahan Instagramnya.

"Perjalanan hidup memang misteri. Ada kebenaran ada kesalahan yang dibuat sebagai manusia, apa yang benar harus dilanjutkan dan sebuah kesalahan adalah pelajaran berharga. Lo @dwisasono adalah sahabat yang sangat baik buat gue. Ayah dan suami yang luar biasa," jelas Lukman Sardi.

"Be strong bro and ini adalah sebuah perjalanan hidup yang harus dihadapi dan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita semua. Berdoa pada-Nya adalah sumber kekuatan, love you bro. Peluk erat untuk @widimulia dan anak-anak 🙏❤," sambung Lukman Sardi.

Berita selanjutnya datang dari El Rumi yang baru saja merayakan ulang tahun ke-21. Sang ibunda, Maia Estianty memberikan kejutan ulang tahun hingga tawaran hadiah kepadanya.

Rupanya laki-laki yang kini tengah menuntut ilmu di London, Inggris itu hanya meminta dibelikan ponsel baru. Ia mengaku ponselnya saat ini sudah cukup lawas hingga sempat beberapa kali terkendala saat live streaming karena perangkat yang tak mumpuni. “Kan kalian tahu HP aku butut. Kalau live sering mati,” ujar putra ke-2 Maia Estianty dan Ahmad Dhani tersebut, dikutip dari YouTube Maia Estianty pada 1 Juni kemarin. El Rumi pun meminta dukungan pemirsa YouTube agar sang ibunda mau mewujudkan keinginannya memiliki ponsel baru yang lebih kekinian. Beralih ke berita mancanegara, Hot Gosip kali ini menyajikan berita dari Han Areum mantan personel girlband T-ARA yang melahirkan anak pertamanya pada 31 Mei 2020. Ia membagikan kabar bahagia itu melalui Instagram. Dia mengaku, mulai merasakan kontraksi dan harus masuk rumah sakit, pada 29 Mei 2020. “Karena ada komplikasi, akhirnya aku harus menjalani operasi caesar pada hari ketiga (31/5/2020),” katanya seperti dikutip dari Soompi. Han Areum mengaku, banyak kekhawatiran yang dirasakannya sebelum menjalani operasi caesar. Dia takut, operasi tersebut akan membahayakan kesehatan sang bayi. Namun kekhawatiran itu tak terbukti, karena sang bayi yang berjenis kelamin laki-laki itu lahir dengan bobot mencapai 4 kilogram. Han Areum resmi menikah pada 20 Oktober 2019. Sekitar 14 hari sebelum pernikahan, dia mengumumkan kehamilannya lewat Instagram. Bersama kabar tersebut, dia juga mengunggah deretan foto pre-wedding mereka.