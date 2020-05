SEOUL - Big Hit Entertainment akhirnya memberikan pernyataan resmi seputar kontroversi di balik lagu What Do You Think?, salah satu track yang terdapat dalam mixtape 'D-2' milik Suga BTS alias Agust D.

Yang menjadi perbincangan publik adalah ketika Suga memasukkan potongan pidato Jim Jones si pendiri sekte People Temple, pada 1977. Jones merupakan sosok yang bertanggung jawab terhadap aksi bunuh diri massal yang dilakukan di Jonestown, Guyana.

Dalam keterangannya, Big Hit Entertainment menjelaskan bahwa pidato Jones yang dijadikan intro dalam lagu What Do You Think? dipilih tanpa ada maksud tertentu.Produser yang menggarap lagu tersebut, disebut agensi itu bahkan tidak tahu terkait latar belakang Jim Jones.

Agensi bentukan Bang Si Hyuk itu mengakui ada kesalahan yang dilakukan pihaknya saat menjalani prosedur review konten untuk mixtape Suga. Sehingga konten yang tak semestinya bisa masuk dalam proyek tersebut.

Big Hit Entertainment mengatakan, “Kami memiliki keterbatasan dalam mengerti dan mengenali sesuatu yang berkaitan dengan sejarah dan isu sosial. Kami meminta maaf apabila ada pihak yang terluka atau merasa tidak nyaman dengan keberadaan cuplikan pidato tersebut.” Agensi itu kemudian menghapus lagu What Do You Think? dari mixtape tersebut dan merilis versi barunya. “Artis kami juga merasa malu dan merasa sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Kami akan menjadikan insiden ini sebagai pelajaran untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi proses produksi.”* Baca juga: DAWN Terharu Dapat Video Ucapan Ulang Tahun dari Hyuna