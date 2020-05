SEOUL - Gelombang ke-2 COVID-19 yang terjadi di Korea berdampak pada gelaran drama musikal militer Return: The Promise of the Day. Musikal yang menjadi ajang reuni D.O dan Xiumin EXO tersebut terpaksa harus ditunda.

Panggung pertama musikal Return: The Promise of the Day awalnya dijadwalkan pada 4 Juni 2020. Namun, Insight Entertainment selaku rumah produksi mengumumkan penundaannya hingga pertengahan bulan depan.

"Pada 28 Mei, pemerintah membuat pengumuman soal kembalinya wabah COVID-19. Mengikuti anjuran pemerintah, kami memutuskan untuk menunda tanggal premiere," kata Insight Entertainment seperti dilansir Soompi, Sabtu (30/5/2020).

"Kami akan membatalkan penampilan-penampilan yang awalnya dijadwalkan antara 4 dan 14 Juni. Premiernya akan diundur ke 16 Juni," lanjutnya.

Return: The Promise of the Day menjadi drama musikal militer yang paling ditunggu-tunggu. Pasalnya, musikal militer ini cukup bertabur bintang.

Selain D.O dan Xiumin EXO, banyak idol dan aktor lain yang tenga menjalani wajib militer (wamil) ikut tampil di sini. Mereka adalah Yoon Ji Sung, Lee Hong Ki FT ISLAND, Sungyeol INFINITE, dan Kim Min Suk.

Return: The Promise of the Day adalah musikal militer original tentang kehidupan para tentara Negeri Ginseng di masa Perang Korea. Musikal ini menceritakan usaha penggalian sisa tentara yang mengorbankan

