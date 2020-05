SEOUL - Xiumin dan D.O EXO yang saat ini tengah menjalani wajib militer (wamil) akan reuni lewat pertunjukan musikal militer berjudul The Promise of the Day.

Pertunjukan tersebut berkisah tentang seorang tentara yang bersumpah untuk membawa pulang barang-barang rekannya yang gugur saat Perang Korea. Dia memastikan barang-barang tersebut akan kembali kepada keluarga masing-masing.

Selain Xiumin dan D.O EXO, Koreaboo melaporkan bahwa pertunjukan musikal The Promise of the Day juga dibintangi sederet idol lainnya. Yoon Ji Sung, Hongki FT Island, Sungyeol INFINITE adalah beberapa di antaranya.

The Promise of the Day akan memulai debutnya pada 4 Juni mendatang. Tea Pertunjukan itu berlangsung hingga 12 Juli 2020.*

(SIS)