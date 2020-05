JAKARTA - Hot Gosip yang pertama hari ini menyajikan kabar dari penyanyi Syahrini. Polisi akhirnya membeberkan latar belakang penyebar video porno yang mencatut nama istri Reino Barack itu.

Ia adalah perempuan berinisial MS. Kesehariannya adalah ibu rumah tangga yang sering menghabiskan waktu bermain media sosial.

"Ibu ini senang bermain media sosial. Kehidupan sehari-harinya memang dari sini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, 28 Mei 2020.

MS tersangkut masalah hukum usai menyebarkan video porno dengan mencatut nama Syahrini. Dia diamankan bersama seorang pria, DF, pada 19 Mei 2020 di kediamanya di kawasan Kediri, Jawa Timur.

Baca Juga:

- Alasan Zaskia Adya Mecca Sempat Ingin Menggugurkan Kandungan

- Polisi Beberkan Latar Belakang Penyebar Video Porno yang Catut Nama Syahrini

Beralih ke berita selanjutnya, ada aktris Zaskia Mecca yang kini tengah menunggu kehadiran anak ke-5. Di kehamilan kali ini, istri Hanung Bramantyo ini mengaku tak siap menghadapinya.

"Terus terang enggak siap untuk buat nambah anak lima, gitu kan. Karena aku pikir yaudah, udah lengkap ada Bhumi (anak Hanung Bramantyo bersama Yanesthi Hardini) yang udah besar. Terus anak yang aku lahirkan ada empat, dua cewek dua cowok. Kayaknya udah ideal banget ya," ucap Zaskia Adya Mecca dalam video di channel Youtube The Bramantyos.

Zaskia juga merasa sedih karena ia memiliki rencana pergi haji tahun ini yang telah tertunda selama 4 tahun. Rencana itu pun harus kandas lagi seiring kehamilan berusia 32 minggu itu.

Hanung dan Zaskia bahkan sempat berpikiran untuk menggugurkan kandungan. Hanung pun menyerahkan keputusan pada Zaskia karena sebagai suami, ia tak tahu persis apa yang dirasakan sang istri dalam proses kehamilan dan melahirkan.

"Kita berpikir untuk ngegugurin. Yang kerepotan yang cewek. Kalau aku bisa menyusui kan bisa sharing, tapi kan enggak bisa. Berat menghadapi karena aku kan cowok, ketimpa ribetnya yang enggak bisa bantuin apa-apa. Ingin bantu tapi enggak bisa," jelas Hanung.

Namun dokter yang mengurus kehamilan Zaskia menolak mengugurkan kandungannya. Setelah mendengar penjelasan dokter, pasangan itu akhirnya mengurungkan niatnya dan merasa bahwa kehamilan itu memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk terus berjalan.

Selanjutnya, Hot Gosip terakhir menghadirkan berita dari Melanie Subono yang mengomentari wacana New Normal dari pemerintah. Menurutnya, belum ada alasan kuat untuk meniadakan PSBB.

"Banyak negara lain sudah terapin ini karena enggak ada pilihan daripada makin kolaps setelah mereka mati-matian ngehidupin rakyat berbulan-bulan plus setelah rakyatnya pun nurut," ujarnya, dikutip Okezone, 28 Mei 2020.

"Pas kita mau buka PSBB, gue spontan mikir, 'Lah memang kapan kita PSBB? Kapan pemerintah mati-matian hidupin rakyat? Kapan rakyat nurut? (Dengar sering, prakteknya belum lihat).' By the way, ini bukan tentang yang kepaksa keluar kerja harian ya, lo tahu yang dimaksud," lanjutnya.

Melanie juga mengatakan bahwa penerapan PSBB nantinya akan sia-sia apabila pemerintah memilih kebijakan New Normal. Apalagi melihat kerugian masyarakat serta tingginya angka kematian di kalangan tenaga medis.

Sehingga jika pemerintah ingin menerapkan New Normal putri Adri Subono itupun beranggapan PSBB tak usah ada sejak awal. "Kan dari awal saja bilang, kami enggak akan tegas, enggak akan tanggung full hidup kalian, jadi sok hidup normal, tapi suruh hati-hati," tandasnya.