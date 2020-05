SEOUL - Satu lagi festival musik K-Pop yang harus ditunda sebagai dampak COVID-19. KCON LA 2020 secara resmi akhirnya mengumumkan penundaan penyelenggaraannya.

Pada Jumat (29/5/2020), panitia melalui akun media sosial mereka mengumumkan penundaan KCON LA 2020. Awalnya, KCON LA 2020 akan dihelat pada 27-30 Agustus mendatang.

"Kami sedih karena harus mengumumkan bahwa #KCON20LA harus ditunda karena pandemi COVID-19 yang terjadi," demikian pengumuman akun Twitter @kconusa.

Dalam pengumumannya, panitia menulis, "Dengan memikirkan kesehatan fans, artis, dan komunitas, kami memutuskan untuk secara resmi menunda KCON LA 2020."

Belum ada keputusan kapan tanggal baru penyelenggaraan KCON LA 2020. Namun, panitia berjanji akan memberikan kabar begitu keadaan sudah stabil.

We are sad to announce that #KCON20LA has been postponed due to the ongoing COVID-19 pandemic.



Please visit https://t.co/XdBS4ib6LE for more information regarding future event plans. pic.twitter.com/NzBHGPyGVz— KCONUSA (@kconusa) May 28, 2020