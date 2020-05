SEOUL - Mnet membuat keputusan untuk kelangsungan KCON 2020. Setelah ditunda dan dibatalkan di sejumlah negara, panitia akhirnya menemukan solusi agar festival musik K-Pop dan pertunjukan tahunan itu tetap bisa digelar.

Mengambil tema KCON:TACT 2020 SUMMER, KCON tahun ini akan digelar secara online. Tak tanggung-tanggung, KCON akan dihelat selama seminggu dari tanggal 20-26 Juni.

Mengutip Soompi, Kamis (14/5/2020), Mnet akan menyediakan saluran streaming KCON selama seminggu penuh. Selain penampilan panggung artis-artis, akan ada pula sesi meet & greet, panel bersama influencer, dan lainnya.

Khusus untuk aksi panggung para idol, akan ada penampilan langsung dan taping. Sementara untuk membuat interaksi antara pengisi acara dan fans tetap hidup, Mnet akan menyiapkan program interaktif dimana 30 artis dan influencer akan melakukan video chat dengan penggemar.

