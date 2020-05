JAKARTA - Istilah New Normal saat ini tengah gencar di publikasikan pada masyarakat terkait pandemi corona. Namun Atiqah Hasiholan mengaku bingung dengan istilah new normal.

Lewat akun media sosialnya, Atiqah Hasiholan mengungkapkan rasa bingungnya dengan istilah new normal.

"Saya bingung dengan kata New Normal terkait dengan kehidupan bersosial dan kontak fisik terhadap manusia. Jadi ketika pandemi udah usai namanya apa? No this is not normal, this is just a transition untuk kembali ke kehidupan normal," tulisnya.

Menurut putri Ratna Sarumpaet tersebut, pemilihan bahasa new normal membuatnya tak habis berpikir, lantaran sebuah bahasa bisa sangat mempengaruhi kondisi mental masyarakat.

"Menurut saya pemilihan kata berkaitan erat dengan psikologis manusia. Normal adalah sesuatu yang menjadi acceptable. Kita masih mau fight-kan ke kehidupan yang dulu," ujar Atiqah.

Istri Rio Dewanto tersebut lantas memberikan respon atas banyaknya komentar dari netizen. Banyak netizen yang mengkritik Atiqah karena dianggap mengkritik pemerintah.

"Yang pada comment saya seolah mengkritik pemerintah coba deh pelajarin dulu. New Normal itu dipakai di seluruh dunia. Bukan, bukan, pasti kalian mau comment saya penganut conspiracy deh.. Ilmu saya belum sampai ke situ. Saya cuma mempertanyakan kaitan penggunaan kata dengan psikologis manusia," tuturnya.

"Karena kalo saya, ogah sih Normal kaya gini, saya meyakini ini hanyalah transisi ke kehidupan normal kembali," katanya.

(edh)