SEOUL - Gaon chart edisi 10-16 Mei 2020 menjadi pertarungan dua proyek kolaborasi, yakni antara IU ft. Suga dan Bolbbalgan4 ft. Baekhyun. Hasilnya, lagu Eight dari IU ft. Suga masih menjadi juaranya.

Menilik laman Gaon chart, Minggu (24/5/2020), Eight memimpin tangga lagu dengan 57,068,881 poin, naik hampir 7 juta poin dari pekan lalu. Sementara _Leo dari Bolbbalgan4 ft. Baekhyun ada di posisi runner-up.

Baca Juga:



- Kolaborasi IU dan Suga BTS Gulingkan Jo Jung Suk dari Puncak Gaon Chart

- Kim Go Eun Bertukar Dunia, Rating The King: Eternal Monarch Kembali Naik

Bolbbalgan4 ft. Baekhyun naik 5 peringkat dari minggu sebelumnya. Pekan lalu, _Leo hanya mengumpulkan 23,146,536 poin, sementara minggu ini meraih 39,198,302 poin.

NU'EST jadi new entry pekan ini dengan lagu I'm In Trouble. Title track dari album terbaru Aron cs tersebut duduk di posisi 6 dengan poin 22,357,746.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 10-16 Mei 2020:

1. IU ft. Suga - "Eight" - 57,068,881 Points

2. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 39,198,302 Points

3. Jo Jung Suk - "Aloha" - 38,517,131 Points

4. Oh My Girl - "Nonstop" - 31,290,253 Points

5. Taeyeon - "Happy" - 22,914,324 Points

6. NU'EST - "I'm In Trouble" - 22,357,746 Points

7. A Pink - "Dumhdurum" - 21,400,354 Points

8. Gaho - "Start" - 21,278,506 Points

9. MC The Max - "Bloom" - 20,450,729 Points

10. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 19,602,004 Points

(LID)