SEOUL - Terhenti sudah dominasi Jo Jung Suk bersama Aloha di Gaon Chart. Pada edisi 3-9 Mei 2020, soundtrack Hospital Playlist tersebut harus kehilangan posisi puncaknya.

Mengutip Gaon Chart, Minggu (17/5/2020), Jo Jung Suk tergeser duet IU dan Suga yang berkolaborasi dalam lagu Eight. Lagu yang hanya dirilis secara digital tersebut mendapat 50,091,272 poin setelah dirlis pada 6 Mei.

Jo Jung Suk turun ke posisi runner up dengan 40,692,717. Turunnya Jo Jung Suk ke posisi 2 berdampak pada Oh My Girl yang pekan lalu ada di posisi tersebut.

Pada pekan ini, Oh My Girl yang comeback dengan lagu Nonstop harus puas di peringkat 3 dengan 34,573,169. Menutup 5 besar ada Taeyeon dengan single Happy (30,843,274) dan APINK lewat Dumhdurum (24,359,244).

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 3-9 Mei 2020:

1. IU ft. Suga - "Eight" - 50,091,272 Points

2. Jo Jung Suk - "Aloha" - 40,692,717 Points

3. Oh My Girl - "Nonstop" - 34,573,169 Points

4. Taeyeon - "Happy" - 30,843,274 Points

5. A Pink - "Dumhdurum" - 24,359,244 Points

6. Gaho - "Start" - 23,609,217 Points

7. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 23,146,536 Points

8. MC The Max - "Bloom" - 21,837,930 Points

9. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 21,083,943 Points

10. Zico - "Any Song" - 19,199,828 Points

