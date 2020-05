JAKARTA - Ranty Maria menjadi bahan bully netizen setelah membela temannya, Sarah Keihl. Iya, Ranty mendapat komentar pedas dari netizen akibat mendukung sang teman.

Bully Ranty Maria berawal dari unggahan instagram dirinya yang memberi semangat kepada Sarah Keihl.

"Baby, you got this, oke," tulis Ranty Maria.

Sontak dukungan tersebut dibalas dengan komentar pedas dari Netizen.

"Salah kok disemangatin? Enggak ada otak," komentar seorang netizen.

"Jangan ngada-ngada ya, elo temenan sama dia apalagi belain," komentar netizen lainnya.

Mendapat komentar tersebut, Ranty Maria pun memberi alasan. Ia menjelaskan, Sarah Keihl sudah meminta maaf dan hanya manusia biasa.

"Tapi aku teman dekatnya dan seperti yang kamu tahu, dia minta maaf dan dia menyesalinya. Aku kecewa, tapi dia manusia. Dia mengakui dirinya salah. Aku memberikan dukungan sebagai teman dan mengingatkan bahwa dia bisa melalui ini," sambungnya.

