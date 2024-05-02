Ranty Maria Tampil Serasi Pakai Kimono Bareng Rayn Wijaya, Prewedding?

JAKARTA - Rayn Wijaya baru sama melamar kekasihnya, Ranty Maria di Disneyland Tokyo, Jepang. Usai momen bahagia tersebut, Rayn dan Ranty semakin menunjukkan kemesraan mereka.

Terbaru, Rayn dan Ranty terlihat menunjukkan kemesraan dan tampil serasi mengenakan kimono. Hal itu diketahui melalui akun instagram Ranty Maria @rantymaria dikutip pada Kamis (2/5/2024).

"IKIGAI masih hidup, alasan untuk menjadi, hal yang membuat Anda bangun di pagi hari memiliki rasa tujuan dalam hidup dan perasaan sejahtera," tulis Ranty Maria di akun instagramnya.

Melalui postingan tersebut, Ranty Maria terlihat mengenakan kimono, pakaian khas Jepang dengan motif bunga-bunga. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia juga memakai kacamata berwarna hitam sesuai dengan warna outfit dikenakannya.

Sama halnya dengan Ranty, Rayn Wijaya pun tampil mengenakan kimono. Namun kimono yang digunakan Rayn berwarna hitam polos tanpa motif apapun.

Ranty Maria dan Rayn Wijayadiduga prewedding (Foto: Instagram/raynwijaya26)





Unggahan tersebut membuat netizen yakin jika keduanya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika keduanya tengah menggelar prewedding.

"Aura calon pengantin," komentar azzahrap***.

"Couple panutan ku lancar2 sampai hari H ya kalian kak," sahut diandrap***.

"Prewedding ceritanya, ditunggu segera halalnya," timpal erin***.

Sebelumnya, Ryan Wijaya mengabarkan momen dirinya melamar Ranty Maria saat mereka liburan di Disney Sea, Tokyo, Jepang tepat di hari ulang tahun Ranty.