HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selamat, Ranty Maria Resmi Dilamar Ryan Wijaya di Tokyo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |19:15 WIB
Selamat, Ranty Maria Resmi Dilamar Ryan Wijaya di Tokyo
Ranty Maria resmi dilamar Ryan Wijaya (Foto: IG Ranty)
A
A
A

JAKARTA - Ranty Maria datang dengan kabar bahagia. Bintang sinetron Heart Series ini resmi dilamar sang kekasih sekaligus aktor, Ryan Wijaya.

Momen bahagia itu diunggah Ryan ini di Instagram pribadinya, @ryanwijaya26. Ia membagikan potret dirinya melamar Ranty saat mereka liburan di Disney Sea, Tokyo, Jepang tepat di hari ulang tahun Ranty.

Selamat, Ranty Maria Resmi Dilamar Ryan Wijaya di Tokyo

“Dia bilang iya! Tidak sabar untuk melangkah ke jenjang selanjutnya bersamamu, selamat ulang tahun,” tulis Ryan, dikutip Jumat (26/4/2024).

Di unggahan itu, Ranty terlihat tersenyum sembari menunjukan jari manisnya yang dilingkari cincin pemberian Ryan.

Ada pula momen Ryan berlutut di hadapan Ranty sembari menunjukan cincin pertunangannya.

Ranty yang melihat aksi Ryan itu gembira bukan kepalang. Terlihat Ranty beberapa kali meneteskan air mata, dan keduanya pun saling berpelukan.

Kebahagiaan nampak terpancar di wajah Ranty dan Ryan. Mereka pun tak sungkan menunjukan kemesraan usai momen lamaran yang begitu romantis.

Momen Ranty Maria resmi dilamar Ryan Wijaya ini pun ikut membuat netizen syok sekaligus bahagia.

