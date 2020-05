View this post on Instagram

Untuk kalian manusia2 egois diluaran sana.. “Terima kasih” berkat kalian yg positive covid hari ini semakin banyak.. Hampir 3 bulan saya ketemu anak saya hanya 2x.. 3x sama tadi.. Itupun hanya lewat jendela mobil.. Tinggal selangkah bisa cium dan anak saya, tapi saya memilih utk jaga jarak.. Knp? Saya tau dirmh saya ada ibu saya yg sedang sakit, sblm ibu saya kembali kermhnya beliau mondar mandir RS.. Dan saya takut saya jd carrier.. Saya ga mau egois, saya tahan rasa kangen saya ke anak saya!!! Tapi, diluaran sana.. Banyak yg ga peduli.. Mereka menganggap apa yg terjadi saat ini seakan2 tdk berbahaya.. Saya sayang anak saya.. Saya ga mau terjadi apa2 sm dia., Tapi apakah kalian memikirkan org lain seperti saya memikirkan keselamatan org2 yg saya sayang??? Please, keluar rmh jika benar2 dibutuhkan.. Saatnya kita pikirkan keselamatan diri sendiri dan org yg kita sayang.. Kita ketemu dan mama bs peluk km di krg lbh seminggu kedepan ya Cha.. ❤️