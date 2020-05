LOS ANGELES - Ketika banyak artis dan penyanyi yang membatalkan jadwal serta menunda tur lantaran pandemi corona, namun The Weeknd justru sebaliknya.

Awalnya, The Weeknd menggelar tur pada Juni, namun rencana tersebut harus gagal karena wabah corona yang merajalela.

Penuh percaya diri, The Weeknd pun mengumumkan jadwal tur konsernya. Tak tanggung-tanggung, ada 64 jadwal baru yang ditetapkannya dalam gelaran tur bertajuk After Hours itu. Tur tersebut bakal digelar pada Juni 2021.

Diantara schedule tur nya tersebut, konsernya di New Orleans tidak bisa dijadwalkan ulang dan resmi dibatalkan.

Selain mengumumkan tur konser, The Weeknd juga mengenalkan single anyar berjudul 'In Your Eyes Doja Cat'. Lagu itu masuk ke dalam album 'After Hours'

(edh)