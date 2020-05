JAKARTA - Girlband K-Pop SECRET NUMBER resmi debut pada 19 Mei 2020. Girlband besutan Vine Entertainment ini menjadi perbincangan hangat lantaran hadirnya satu member asal Indonesia, Dita Karang.

Dita debut bersama member lainnya yang berasal dari negara yang berbeda, yakni Denise dan Jinny dari Amerika, Lea dari Jepang dan Soodam dari korea Selatan. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang debut sebagai idol K-Pop.

Agar bisa mengenalnya lebih dekat, berikut ini Okezone hadirkan 5 fakta menarik Dita Karang.

1. Lulusan universitas Amerika

Dita tampaknya memang sudah berminat dengan bidang tari sejak lama. Terbukti, dia mengambil jurusan Dance Theatre di American Musical and Dramatic Academy dan lulus pada 2017.

2. Dancer

Kelihaian Dita dalam menari pun tampaknya diakui saat dia menjadi member SECRET NUMBER. Selain vokal, Dita ditunjuk sebagai penari utama alias main dancer yang merupakan peranan penting dalam girlband.

3. Asli Yogyakarta

Memiliki kulit putih dan tampil dengan rambut panjang, sekilas Dita tampak seperti orang Korea. Namun, gadis kelahiran 25 Desember 1996 ini ternyata berasal dari Yogyakarta, lho.

4. Trainee di YG Entertainment

Sebelum resmi debut dengan SECRET NUMBER, Dita ternyata pernah menjadi trainee di YG Entertainment. Namun, ia akhirnya pindah ke Vine Entertainment dan menjalani masa trainee sejak 2018.

5. Perlihatkan Budaya Indonesia

Meski bersekolah di Amerika dan menjadi idol K-Pop, namun kecintaan Dita terhadap budaya Indonesia tetap terjaga. Terbukti dari foto unggahan di Instagramnya pada 6 Februari 2020.

Dita tampak bangga saat tampil mengenakan kebaya berwarna merah. Kapan terakhir kamu pake kebaya? #tbt When I got to wear kebaya after awhile," tulisnya.