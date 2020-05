LOS ANGELES - Keberadaan wabah corona membuat siswa tingkat akhir tak bisa menjalani wisuda secara normal. Begitu juga dengan Timothee Chalamet.

Timothee dipaksa menjalani upacara kelulusan secara online. Ia pun bergabung dalam acara Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020 yang digagas LeBron James.

Timothee adalah wisudawan tahun ini dari LaGuardia High School, New York. Meski harus wisuda secara online, bintang Call Me by Your Name itu tetap merasa senang bisa menyelesaikan pendidikannya.

"Halo angkatan 2020. Aku senang karena mendapat kesempatan ada di sini dan merayakannya dengan kalian semua malam ini," kata Timothee seperti dikutip dari E! Online, Minggu (17/5/2020).

"Aku tak bisa membayangkan bagaimana beberapa bulan terakhir bagi murid-murid, apalagi siswa SMA, dan tak bisa menghadiri upacara wisuda," lanjut Timothee.

Dalam kesempatan tersebut, Timothee menyempatkan untuk mengucapkan terima kasih pada guru-guru yang berjasa mendidiknya.

"Aku adalah bagian dari lulusan 2020 LaGuardia High School, yang bersamaku berterima kasih kepada guru-guru yang menginspirasi kami," tutur Timothee.

"Aku ingin berterima kasih kepada tiga guruku, yaitu Pak Lobenhofer, Bu Faison, dan Bu Lawton. Terima kasih atas usaha gigih kalian mengajariku soal statistik seni. Terima kasih untuk semuanya," tambahnya.

Terakhir, aktor kelahiran 24 tahun itu menyemangati rekan-rekan yang senasib dengannya. "Selamat untuk angkatan 2020. Hati-hati, tetap aman. Peace and love," pungkasnya.

